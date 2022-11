Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πληροφορίες που υποδεικνύουν πως η Βόρεια Κορέα προμηθεύει κρυφά τη Ρωσία με έναν “σημαντικό” αριθμό οβίδων πυροβολικού για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, του οργάνου που διαχειρίζεται τα θέματα άμυνας και διπλωματίας στον Λευκό Οίκο, Τζον Κίρμπι.

Ο Κίρμπι είπε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου πως η Βόρεια Κορέα προσπαθεί να αποκρύψει τα φορτία διοχετεύοντάς τα μέσω χωρών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

“Έχουμε ενδείξεις πως η ΛΔΒΚ [Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας] προμηθεύει κρυφά και πρόκειται να παρακολουθήσουμε για να δούμε αν έχουν παραληφθεί φορτία”, δήλωσε ο Κίρμπι και πρόσθεσε πως η Ουάσινγκτον θα διαβουλευθεί με τα Ηνωμένα Έθνη για θέματα απόδοσης ευθυνών σχετικά με τα φορτία.

“Δεν είναι ένας ασήμαντος αριθμός οβίδων, αλλά δεν πιστεύουμε πως η ποσότητά τους είναι τέτοια που θα άλλαζε τη δυναμική του πολέμου“, είπε.

“Και σίγουρα δεν πρόκειται να αλλάξει τους υπολογισμούς μας… ή με τόσους πολλούς από τους συμμάχους και εταίρους μας για το είδος των ικανοτήτων που θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στους Ουκρανούς”.

North Korea is secretly supplying Russia with artillery shells, — CNN, citing John Kirby



North Korea is trying to hide the final destination of the munitions. pic.twitter.com/zEMINe2E7y