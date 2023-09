Άλλη μια απίστευτη περίπτωση δικαστικής πλάνης ήρθε στο φως στις ΗΠΑ, όπου ένας 72χρονος, που είχε καταδικαστεί για βιασμό και έκανε 7 χρόνια φυλακή, αθωώθηκε σχεδόν μισό αιώνα μετά.

Αφροαμερικανός 72 ετών αθωώθηκε χθες (5.9.2023) από δικαστήριο κοντά στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, χάρη σε νέα αποδεικτικά στοιχεία – δείγματα DNA – για υπόθεση βιασμού που είχε διαπραχθεί το 1975 και οδήγησε στην καταδίκη του να εκτίσει πάνω από 7 χρόνια κάθειρξης. Πρόκειται για μια από τις πιο παλιές υποθέσεις δικαστικής πλάνης που έχουν αποκαλυφθεί ποτέ στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Innocence Project, το οποίο είχε καταφύγει, μαζί με την εισαγγελία της κομητείας Γουεστσέστερ, στο ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, πρόκειται για την παλαιότερη καταδίκη που γίνεται γνωστό πως καταπέφτει στις ΗΠΑ χάρη σε τεκμήρια DNA, από το σύνολο των 3.300 και πλέον ανθρώπων που απαλλάχθηκαν από το 1989.

Ο Λέοναρντ Μακ, που βάδιζε με μπαστούνι χθες και δυσκολευόταν να κρύψει τη συγκίνησή του κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ήταν περίπου είκοσι ετών όταν συνελήφθη, την 22η Μαΐου 1975, και κατηγορήθηκε για τον βιασμό μερικές ώρες νωρίτερα μαθήτριας λυκείου καθώς έκανε βόλτα μαζί με φίλη της στη μικρή πόλη Γκρίνμπεργκ, στην ίδια κομητεία των ΗΠΑ.

«Παρότι δήλωσε αθώος, και παρότι υπήρχαν μάρτυρες που τεκμηρίωναν το άλλοθί του», σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Λέοναρντ Μακ, που είχε υπηρετήσει στον αμερικανικό στρατό στον πόλεμο του Βιετνάμ, καταδικάστηκε έναν χρόνο αργότερα για βιασμό και οπλοκατοχή και αποφασίστηκε να εκτίσει ποινή κάθειρξης για επτάμισι ως δεκαπέντε χρόνια σε φυλακή της πολιτείας. Εξέτισε πάνω από 7.

Τα δυο θύματα εξωθήθηκαν να τον «αναγνωρίσουν» βάσει διαδικασιών και μεθόδων της αστυνομίας που εμφορούνταν από «προκαταλήψεις» και ήταν «προβληματικές», σύμφωνα με την εισαγγελία. Οι μέθοδοι της αστυνομίας είχαν πολύ συχνά θύματα μαύρους και ισπανόφωνους, τονίζει το Innocence Project.

Ο Λέοναρντ Μακ, που ζει στις νότιες ΗΠΑ, επέμενε πάντα να διατρανώνει την αθωότητά του. Όμως αναγκάστηκε να περιμένει μέχρι το 2022, ώσπου η εισαγγελία άνοιξε ξανά τον φάκελο της υπόθεσης και προχώρησε σε αναλύσεις γενετικού υλικού που μπορούσε ακόμη να αξιοποιηθεί από το εσώρουχο του θύματος.

Breaking: 48 years after being convicted of a rape he did not commit, Leonard Mack, 72, has been exonerated. The Westchester Judge gave him an emotional hug and said it has been the honor of her career to vacate the conviction @News12HV @News12WC pic.twitter.com/VHjbypvI1f