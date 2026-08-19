ΗΠΑ: Ξεπέρασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια το δημόσιο χρέος – Υπερδιπλασιάστηκε από το 2017

Ίλιγγο προκαλεί το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ! Ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια, ενώ υπερδιπλασιάστηκε από το 2017 – στις δύο θητείες του Ντόναλντ Τραμπ και τη μία του Τζο Μπάιντεν.

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη (19.08.2026), σημαίνοντας συναγερμό για επικείμενη δημοσιονομική κρίση, καθώς τα αυξανόμενα κόστη για κοινωνικά προγράμματα και πληρωμές τόκων υπερβαίνουν κατά πολύ τα έσοδα που περιορίζονται από τις φορολογικές περικοπές.

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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το συνολικό δημόσιο χρέος ανήλθε στα 40,047 τρισεκατομμύρια δολάρια την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει κρατικά ομόλογα που διακρατούνται από το κοινό ύψους 32,266 τρισεκατομμυρίων και ενδοκυβερνητικό χρέος 7,782 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το ομοσπονδιακό χρέος έχει πλέον υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία, από τα 19,95 τρισεκατομμύρια δολάρια όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2017.

Περίπου το 33% αυτής της αύξησης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των δύο ετών εντατικού κρατικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 υπό τον Τραμπ και τον πρώην Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

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Οι δημοσιονομικές επιλογές και των δύο Προέδρων, σε συνδυασμό με μακροχρόνιες ανισορροπίες φόρων και δαπανών, εξηγούν το υπόλοιπο της αύξησης.

«Το ζοφερό αυτό ορόσημο υπενθυμίζει ότι είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε μια θεμελιώδη αναντιστοιχία», δήλωσε η Margaret Spellings, CEO του «Bipartisan Policy Center», την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς το χρέος πλησίαζε το όριο των 40 τρισεκατομμυρίων.

Παγκόσμιοι πιστωτές των ΗΠΑ φαίνεται να γίνονται ήδη πιο επιφυλακτικοί. Μέρες μετά από δημοπρασία 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 30ετή ομόλογα με τη μεγαλύτερη απόδοση από το 2021, οι αποδόσεις των λεγόμενων «long bonds» έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο δεκαετιών. Οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερες αποδόσεις λόγω του μεγάλου όγκου έκδοσης κρατικών ομολόγων.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε τον διπλασιασμό του μεγέθους των επαναγορών για ομόλογα 10 έως 30 ετών, τουλάχιστον στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια ανά πράξη, προσπαθώντας να πιέσει τις αποδόσεις προς τα κάτω.

Το ασφάλιστρο διάρκειας για τα 10ετή ομόλογα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δώδεκα ετών.

Παράλληλα, η ζήτηση για αμερικανικό χρέος από ξένους επενδυτές – οι οποίοι κατέχουν σχεδόν το 33% των ομολόγων – έχει μειωθεί το τελευταίο έτος, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα στις αγορές, όπως σημειώνει ο John Canavan της «Oxford Economics».