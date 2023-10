Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ με μία μαθήτρια να έχει καταγραφεί σε βίντεο να εκσφενδονίζει μια καρέκλα στο κεφάλι της δασκάλας της.

Η 15χρονη μαθήτρια λυκείου του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες μετά την «απαράδεκτη πράξη βίας».

Στο βίντεο που έχει γίνει πλέον viral και καταγράφηκε την Πέμπτη, δύο μαθήτριες εμπλέκονται σε καβγά και βρίζουν η μία την άλλη.

Η δασκάλα, όπως φαίνεται στο βίντεο, έχει γυρισμένη την πλάτη όταν ένα από τα κορίτσια παίρνει την μεταλλική καρέκλα και την πετάει προς την πλευρά της δασκάλας με αποτέλεσμα η τελευταία να πέφτει στο έδαφος.

Και τα δύο κορίτσια που συμμετείχαν στον καβγά συνελήφθησαν.

Δείτε το:

This video perfectly captures the sad state of Education in Michigan – no sense of order or direction, no respect for teachers, and worst of all, NO LEARNING.



Failure to educate young Michiganders is a recipe for increased CRIME, upticks in UNEMPLOYMENT, and SOCIETAL DISORDER.… https://t.co/AiQJ5wRQ2F