ΗΠΑ: Νέα επέμβαση της αστυνομίας στο UCLA εναντίον φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο Λος Άντζελες ξεκίνησε νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για να απομακρύνει τους διαδηλωτές που έχουν κάνει κατάληψη σε ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια του κόσμου το UCLA.

Η αστυνομία κάνει χρήση κρότου λάμψης και δακρυγόνων εναντίον των φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών που είχαν προχωρήσει σε κατάληψη στους χώρους του πανεπιστημίου UCLA και είχαν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις, διαλύουν τα οδοφράγματα που έχουν στηθεί.

Οι διαδηλωτές αντιστέκονται και κάποιοι φωνάζουν… Αλαχού Ακμπάρ.

Είχε προηγηθεί τελεσίγραφο των αρχών με το οποίο καλούσαν μάταια τους διαδηλωτές να απομακρυνθούν.

Μια ομάδα φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών παραμένει μέσα σε έναν οχυρωμένο καταυλισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Η ένταση ξεκίνησε χθες όταν φιλοισραηλινοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν στην πανεπιστημιούπολη με τους καταληψίες.

Police initially asked for protestors to disperse, but now have surrounded and moved in to dismantle and arrest protestors.#UCLA #UCLAProtest #GazaSolidarityEncampment #UniversityOfCalifornia #المغدوره_سلمى #النصر_الخليج pic.twitter.com/empia9q9su — Forsige Breaking News (@ForsigeNews) May 2, 2024

#UCLA: Police now tearing down the fence at the encampment. Protestors keep chanting. pic.twitter.com/WYhJ2MfjDY — Storyline Global 🔍 (@storylineglobal) May 2, 2024

Riot Police started using Bear Spray along with Tear Gas on the protestors of UCLA. pic.twitter.com/ls8QL9wtG6 — War Watch (@WarWatchs) May 2, 2024

pic.twitter.com/c5xPyAj7ii — Daily Caller (@DailyCaller) May 2, 2024

NEW: Law enforcement actively arresting protestors at #UCLA pic.twitter.com/KrqaWFYDrX — Logan Hall (@LoganHallNews) May 2, 2024

We are raising a generation of ideologically brainwashed individuals who hate their own countries and culture.@EndWokeness @libsoftiktok pic.twitter.com/RuylzTae98 — Ed Reid (@CorryReid) May 2, 2024

Live updates ➡️ https://t.co/XtYxRoI2Ln https://t.co/EFe2GuKSEk — Sky News (@SkyNews) May 2, 2024

Όλα τα μαθήματα στο UCLA θα είναι μόνο online σήμερα και αύριο, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο. Οι εργαζόμενοι καλούνται επίσης επίσης να εργάζονται εξ αποστάσεως, καθώς το πανεπιστήμιο είπε σε όλους να αποφεύγουν την περιοχή του Dickson Court and Plaza.

