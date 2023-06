Νεκρό μέσα στο πάρκο του στο σπίτι του στο Οχάιο βρέθηκε ένα μωρό και συγκεκριμένα ένα κοριτσάκι μόλις 16 μηνών, καθώς όπως αποκαλύφθηκε η μητέρα του είχε φύγει για πολυήμερες διακοπές αφήνοντάς το μόνο στο σπίτι.

Η φρικιαστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα στο Οχάιο όταν απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Kristel A. Candelario, τη μητέρα του άτυχου μωρού.

Η Candelario, 31 ετών, έφυγε στις 6 Ιουνίου για να πάει διακοπές στο Ντιτρόιτ και το Πουέρτο Ρίκο και δεν επέστρεψε πριν από τις 16 Ιουνίου. Μόλις επέστρεψε αντίκρισε το παιδί της νεκρό μέσα στο πάρκο και ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η Candelario άφησε το παιδί “μόνο του και χωρίς επίβλεψη” στο σπίτι της. Συνήθιζε να το αφήνει σε μια γειτόνισσα, όμως αυτή τη φορά δεν το έκανε.

Η γειτόνισσα σημείωσε πως παλαιότερα την είχε αφήσει για λίγες μέρες μαζί της και επέστρεψε μετά από εβδομάδες…

Kristel Candelario, 31, who cant speak English



Left her 16m/o daughter Jailyn, alone in a playpen



To go on a 10 day vacation to Detroit/Puerto Rico



Is charged with murder



Can YOU imagine the suffering of Jailyn, I can 😭



