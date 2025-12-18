Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκροί και οι 6 επιβαίνοντες στο αεροσκάφους τύπου Cessna που συνετρίβη στη Βόρεια Καρολίνα – Βίντεο

Το αεροπλάνο τύπου Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ της Βόρειας Καρολίνας
Ανανεώθηκε πριν 59 λεπτά
Εικόνα από το σημείο της συντριβής του Cessna C550 στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ
Εικόνα από το σημείο της συντριβής του Cessna C550 / πηγή φωτογραφίας «13News Now»

Ένα αεροσκάφος τύπου Cessna κατέπεσε και συνετρίβη σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ, το απόγευμα της Πέμπτης (18.12.2025) ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, και οι έξι επιβαίνοντες φέρεται να έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά.

Οι έξι άνθρωποι φέρεται να επέβαιναν στο αεροσκάφος τύπου Cessna C550 που συνετρίβη σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι ένα αεροσκάφος Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ γύρω στις 10:20 π.μ. (τοπική ώρα) την Πέμπτη. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν υπάρχουν τραυματίες.

Τόσο η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών όσο και η FAA διεξάγουν έρευνα. 

Το αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ αναφέρει στον ιστότοπό του ότι παρέχει εγκαταστάσεις πτήσεων για εταιρείες της λίστας Fortune 500 και αρκετές ομάδες NASCAR.

Πλάνα από το κανάλι «13News Now» δείχνουν το σημείο της συντριβής στον διάδρομο προσγείωσης, καθώς οι φλόγες καίνε κοντά στα διάσπαρτα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Το Στέιτσβιλ βρίσκεται περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια της Σάρλοτ, μεγάλης πόλης της Βόρειας Καρολίνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
335
125
111
83
78
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέες φωτογραφίες από την υπόθεση Επστάιν δημοσιεύτηκαν από τους Δημοκρατικούς – Τα μηνύματα για «αποστολή κοριτσιών», ο Μπίλ Γκέιτς και ο Νόαμ Τσόμσκι
Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ έφεραν στο φως κι' άλλες φωτογραφίες που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι...
Ο φιλόσοφος Noam Chomsky με τον Έπστάιν
Newsit logo
Newsit logo