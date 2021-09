Ένας έφηβος μαθητής έπεσε νεκρός από πυροβολισμό μέσα σε σχολείο της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, ο μαθητής έχασε τη ζωή του από πυρά συμμαθητή του μετά από συμπλοκή, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο ύποπτος μαθητής συνελήφθη.

Η αστυνομία της πόλης Ουίνστον-Σάλεμ των ΗΠΑ έστειλε μέλη της το μεσημέρι στο λύκειο Mount Tabor, ανέφερε η αρχηγός της, η Κατρίνα Τόμπσον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Μάλιστα, βίντεο έχει καταγράψει τη συμπλοκή ανάμεσα σε μαθητές μέσα στο σχολείο, όπου ακούγονται πυροβολισμοί.

Η αστυνομία βρήκε μέσα στο σχολείο μαθητή τραυματισμένο από σφαίρα, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Εκεί «υπέκυψε στα τραύματά του», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας με δάκρυα στα μάτια. Δεν διευκρίνισε την ηλικία του θύματος.

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη ένας ύποπτος, συμμαθητής του νεαρού.

Έπειτα από έναν χρόνο που πέρασε κυρίως με τηλεκπαίδευση, η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αληθινή μάστιγα για την αμερικανική κοινωνία.

Ενδεικτικό του συνεχούς κινδύνου είναι το γεγονός πως πρόκειται για το δεύτερο συμβάν οπλοχρησίας μέσα σε λύκειο στη Βόρεια Καρολίνα από την αρχή της εβδομάδας.

A sophomore at Mount Tabor shared this video with me from inside his classroom. He tells me he is safe at this time (courtesy: Thurman Marshall) @ABC45TV #WinstonSalem #MountTabor pic.twitter.com/RTFUEgT8Wt