Ο βιασμός μιας γυναίκας μέσα στο μετρό της Φιλαδέλφειας, στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι συνεπιβάτες της, αντί να τραβούν βίντεο αυτής της «φοβερής εγκληματικής πράξης» με τα κινητά τηλέφωνά τους, τα είχαν χρησιμοποιήσει για να καλέσουν την αστυνομία, υποστηρίζει η Υπηρεσία Μεταφορών της Νοτιοανατολικής Πενσιλβάνιας (SEPTA).

Η γυναίκα βιάστηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στις 13 Οκτωβρίου, σε έναν συρμό της SEPTA η οποία είναι αρμόδια για τα δημόσια μέσα μεταφορών στη Φιλαδέλφεια.

«Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο τρένο που ήταν μάρτυρες αυτής της φρικτής πράξης και θα μπορούσε να έχει σταματήσει εγκαίρως αν κάποιος επιβάτης τηλεφωνούσε στο 911», τον αριθμό κλήσης της αστυνομίας, υποστήριξε ένας εκπρόσωπος της SEPTA ο Τζον Γκόλντεν.

Η SEPTA και το Αστυνομικό Τμήμα του Άπερ Ντάρμπι που έχει αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης δεν έχουν επιβεβαιώσει άλλες λεπτομέρειες, τις οποίες μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του τρένου δείχνουν τη γυναίκα να προσπαθεί να απωθήσει τον δράστη, σπρώχνοντάς τον επανειλημμένα ενώ εκείνος αρχικά την θωπεύει και στη συνέχεια της επιτίθεται. Σύμφωνα με τα τοπικά μμε, κατά τη διάρκεια της 45λεπτης επίθεσης οι άλλοι επιβάτες τράβηξαν βίντεο τον δράστη με τα κινητά τους αλλά κανείς δεν επενέβη. Τελικά, κάποιος ενημέρωσε το 911. Αυτό το τηλεφώνημα, από έναν υπάλληλο της SEPTA που εκείνη την ώρα ήταν εκτός υπηρεσίας, επέτρεψε στους αστυνομικούς να σταματήσουν την επίθεση και να συλλάβουν έναν ύποπτο.

Ο Φίστον Νγκόι, 35 ετών, κατηγορείται για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και άλλα αδικήματα. Ο Νγκόι, που δήλωσε ότι διαμένει σε ένα καταφύγιο αστέγων στη Φιλαδέλφεια, προφυλακίστηκε και θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστή στις 25 Οκτωβρίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, κάτι που η γυναίκα διαψεύδει.

#TriggerWarning: Sexual Assault. Host @marclamonthill reports on a traumatic story that occurred on a Philadelphia #SEPTA train. Several bystanders witnessed a woman being assaulted but no one helped. Some bystanders may face charges if they recorded the incident. pic.twitter.com/jMOY8wEqxu