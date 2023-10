Η πλειονότητα των Αμερικανών και από τα δύο κόμματα θέλουν οι ΗΠΑ να βοηθήσουν στην απομάκρυνση Παλαιστινίων αμάχων από επικίνδυνα σημεία στη Γάζα εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ εναντίον των μαχητών της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση που έκανε το Reuters/Ipsos.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διήμερης δημοσκόπησης, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου, το 78% των ερωτηθέντων – περιλαμβανομένων του 94% των Δημοκρατικών και του 71% των Ρεπουμπλικανών – είπαν «ναι στο ερώτημα: «οι Αμερικανοί διπλωμάτες θα πρέπει να εργαστούν ενεργά σε ένα σχέδιο προκειμένου να επιτραπεί στους αμάχους να διαφύγουν από τις εχθροπραξίες στη Γάζα ώστε να μετακινηθούν σε μια ασφαλή χώρα;».

Μαχητές της Χαμάς εισέδυσαν από τον συνοριακό φράχτη της Γάζας στο Ισραήλ σε μια επίθεση στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.300 ανθρώπους και απάγοντας δεκάδες άλλους, περιλαμβανομένων Αμερικανών. Το Ισραήλ απάντησε με τις πιο εντατικές αεροπορικές επιδρομές από την έναρξη της σύγκρουσης με τους Παλαιστίνιους πριν από 75 χρόνια, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2.670 ανθρώπους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση.

Μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, αλλά και ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο έχουν γεμίσει με εικόνες σφαγιασμένων Ισραηλινών, περιλαμβανομένων παραστατικών αφηγήσεων ωμοτήτων που διέπραξε η Χαμάς, καθώς και Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας που αναζητούν επιζώντες στα ερείπια συνοικιών που ισοπέδωσαν τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Η υποστήριξη μεταξύ των Αμερικανών για τη θέση του Ισραήλ στη σύγκρουση είναι μεγαλύτερη στη νέα δημοσκόπηση από εκείνη που είχε καταγραφεί σε έρευνα της κοινής γνώμης το 2014, όταν ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις εισέβαλαν στον παράκτιο θύλακα σε μια σύγκρουση με τη Χαμάς που είχε σκοπό να σταματήσει η εκτόξευση ρουκετών μέσα στο Ισραήλ. Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά έχει κλιμακωθεί σε μια πολύ σοβαρότερη, εκτεταμένη σύγκρουση.

Το 41% των ερωτηθέντων στη νέα δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε καθώς το Ισραήλ, ο πιο στενός σύμμαχος της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή, ετοιμαζόταν για μια χερσαία εισβολή στη Γάζα, είπαν πως λένε «ναι» στο ερώτημα: «οι ΗΠΑ θα πρέπει να υποστηρίξουν το Ισραήλ στη σύγκρουσή του με τη Χαμάς;», ενώ το 2% απάντησαν πως «οι ΗΠΑ θα πρέπει να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους».

Σε δημοσκόπηση που είχε διενεργήσει το Reuters/Ipsos στη διάρκεια της σύγκρουσης του 2014, το 22% των ερωτηθέντων απάντησαν πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να υποστηρίξουν τη θέση του Ισραήλ, και το 2% ήθελαν να υποστηρίξουν τη θέση των Παλαιστινίων.

Η υποστήριξη για τη θέση των Ισραηλινών στη νέα δημοσκόπηση είναι ισχυρότερη ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς, με το 54% να υποστηρίζουν τη θέση του Ισραήλ σε σύγκριση με το 37% των Δημοκρατικών.

Τα τελευταία χρόνια οι Δημοκρατικοί παλεύουν με εσωτερικές τριβές ανάμεσα σε φιλοϊσραηλινούς μετριοπαθείς και προοδευτικούς που γίνονται όλο και πιο επικριτικοί απέναντι στο Ισραήλ, ιδιαίτερα για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών από την ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ.

