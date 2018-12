ΗΠΑ: Γενικό μπλακ – άουτ της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ έως τον Ιανουάριο!

Η μερική αναστολή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών των ΗΠΑ πιθανόν να διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο, επιβεβαίωσε την Κυριακή (23.12.2018) ο οικονομικός σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ και υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για τον προϋπολογισμό Μικ Μαλβάνεϊ.

“Είναι πολύ πιθανό το ”shutdown” να υφίσταται μέχρι το νέο Κογκρέσο” το οποίο πρέπει να συγκληθεί για πρώτη φορά την 3η Ιανουαρίου, είπε ο Μαλβάνεϊ.

Οι συζητήσεις για την επίτευξη ενός συμβιβασμού, που θα έβαζε τέλος στη μερική αναστολή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, οι οποίες διακόπηκαν χθες (σ.σ. 22.12.2018), αναμένεται να επαναληφθούν στις 27 Δεκεμβρίου.

Το Σάββατο (22.12.2018) ο Ρεπουμπλικανός επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ ανακοίνωσε ότι “η Γερουσία θα συγκληθεί για μια συνεδρίαση τεχνικού επιπέδου (σ.σ. αύριο) την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου. Η επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας προβλέπεται για την 27η Δεκεμβρίου”.

Ο Μακόνελ επιβεβαίωσε την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου για το θέμα της χρηματοδότησης ενός τείχους στα σύνορα με το Μεξικό.

Ο Λευκός Οίκος επανέλαβε ότι ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για το ποσό των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ενός τείχους κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό.

I will not be going to Florida because of the Shutdown – Staying in the White House! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2018