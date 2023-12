Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με όχημα της ασφάλειας του Τζο Μπάιντεν την Κυριακή (17.12.2023).

Πλάνα κατέγραψαν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας να συνοδεύουν τον Τζο Μπάιντεν στη λιμουζίνα του μετά τη σύγκρουση της αυτοκινητοπομπής με το αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο, που υπέστη ζημιά στον προφυλακτήρα, περικύκλωσαν αστυνομικοί. Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία είναι ασφαλείς.

Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν έβγαιναν από το αρχηγείο της εκστρατείας του, όπου γευμάτισαν με την ομάδα του.

Οι Μπάιντεν επέστρεψαν στο σπίτι τους στο Ουίλμιγκτον.

🚨 BREAKING NEWS: A car crashed into Joe Biden’s motorcade after a campaign event in Delaware. If has not been confirmed if this was an assassination attempt. pic.twitter.com/m4Y3MYbJkL