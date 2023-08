Για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές εβδομάδες, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία των ΗΠΑ, Μιτς ΜακΚόνελ “πάγωσε” για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου, στο Κόβινγκτον του Κεντάκι, ο 81χρονος Μιτς ΜακΚόνελ, αρχικά φάνηκε ότι δυσκολευόταν να ακούσει την ερώτηση που του έκανε ένας δημοσιογράφος, για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Στη συνέχεια όμως “πάγωσε” ενώ βρισκόταν στο βήμα, κοιτάζοντας το κενό και δεν μιλούσε επί περίπου 30 δευτερόλεπτα. Δεν φάνηκε επίσης να ανταποκρίνεται αμέσως, όταν ένα μέλος του επιτελείου του τον πλησίασε για να τον ρωτήσει αν άκουσε την ερώτηση.

“Εντάξει, ζητώ συγγνώμη σε όλους σας. Θα χρειαστούμε ένα λεπτό” είπε ο βοηθός του, κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής. Αφού τον πλησίασε και ένα δεύτερο άτομο, ο ΜακΚόνελ ξανάρχισε να μιλά, αλλά χρειάστηκε να του επαναλάβει ο βοηθός του την ερώτηση, στην οποία έδωσε μια λακωνική απάντηση.

Mitch McConell, the 81-year-old Republican senator and minority leader, freezes again in front of reporters. What could be wrong with him? pic.twitter.com/y2bp5fEB0P