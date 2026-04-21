ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η υπουργός Εργασίας του Τραμπ, Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ – Ερευνάται για παράβαση καθήκοντος

Η υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση Τραμπ για να αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα, ανακοίνωσε το Λευκό Οίκο τη Δευτέρα (20/4/2026).

Η αποχώρησή της υπουργού από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, έρχεται μετά από μία μεγάλη συσσώρευση καταγγελιών εναντίον της. Η Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ που εποπτεύει τη νομοθεσία για την εργασία και διαχειρίζεται τα επιδόματα ανεργίας, φέρεται να ήταν αντικείμενο εσωτερικής έρευνας για πιθανά παραπτώματα.

Σε ανάρτησή της στο X, δήλωσε: «Είμαι περήφανη που σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην προώθηση της αποστολής του Προέδρου Τραμπ να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων και να θέτει πάντα τον Αμερικανό εργαζόμενο σε πρώτη προτεραιότητα».

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, εξήρε την «φαινομενική δουλειά» της ως υπουργού, «προστατεύοντας τους Αμερικανούς εργαζόμενους, θεσπίζοντας δίκαιες εργασιακές πρακτικές και βοηθώντας τους Αμερικανούς να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες για να βελτιώσουν τη ζωή τους».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Κιθ Σόντερλιν, θα αναλάβει το ρόλο του αναπληρωτή υπουργού, πρόσθεσε.

It has been an honor and a privilege to serve in this historic Administration and work for the greatest President of my lifetime.



At the Department of Labor, I am proud that we made significant progress in advancing President Trump’s mission to bridge the gap between business… — Secretary Lori Chavez-DeRemer (@SecretaryLCD) April 20, 2026

Στην ανάρτησή της, η Chavez-Deremer μίλησε για το έργο της στην κυβέρνηση Τραμπ, το οποίο περιελάμβανε την προετοιμασία των «εργαζομένων να διαπρέψουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», καθώς και τις προσπάθειες για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων και την προώθηση της «ασφάλειας της συνταξιοδότησης».

«Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ», έγραψε. «Αν και η θητεία μου στην Κυβέρνηση φτάνει στο τέλος της, αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να αγωνίζομαι για τους Αμερικανούς εργαζόμενους».

Η αποχώρηση της έρχεται σε συνέχεια της απομάκρυνσης της Pam Bondi από τη θέση της γενικής εισαγγελέως από τον Τραμπ νωρίτερα τον Απρίλιο, καθώς και της απόλυσης της Kristi Noem, της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας που ηγήθηκε της προσπάθειάς του στον τομέα της μετανάστευσης, τον Μάρτιο.

Η εφημερίδα New York Post ανέφερε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο ότι ο γενικός επιθεωρητής του Υπουργείου Εργασίας, ένας ανεξάρτητος δικηγόρος, είχε ξεκινήσει έρευνα εναντίον της Chavez-DeRemer για παράπτωμα στον χώρο εργασίας.

Η καταγγελία που κατατέθηκε εναντίον της ισχυριζόταν ότι κατανάλωνε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας στο γραφείο της και διέπραττε «απάτη ταξιδιών», ζητώντας από το προσωπικό να οργανώνει επίσημα επαγγελματικά ταξίδια σε προορισμούς που ήθελε να επισκεφθεί, σύμφωνα με την Post. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.

Του συζύγου μάλιστα της Chavez-DeRemer, Shawn DeRemer, αναισθησιολόγος που ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του μια εταιρεία διαχείρισης αναισθησιολογικών υπηρεσιών και αρκετές ιατρικές κλινικές, του απαγορεύτηκε νωρίτερα φέτος η είσοδός στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου στην Ουάσιγκτον, αφού δύο γυναίκες υπάλληλοι ανέφεραν ότι τις είχε αγγίξει με ανάρμοστο τρόπο, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος και μίλησαν στο CBS News.

Μία από τις γυναίκες κατέθεσε καταγγελία στην αστυνομία τον Δεκέμβριο, αλλά οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αποφάσισαν να μην ασκήσουν δίωξη εναντίον του DeRemer μετά την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπως μετέδωσε το CBS.

Ο Chavez-Deremer υπηρέτησε μία θητεία ως εκπρόσωπος του Όρεγκον στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και ήταν δήμαρχος μιας μικρής πόλης με το όνομα Happy Valley για οκτώ χρόνια.