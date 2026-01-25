Κόσμος

ΗΠΑ: Παρέμβαση του Μπάρακ Ομπάμα μετά τη νέα δολοφονία από ομοσπονδιακούς πράκτορες

Κατηγορεί την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση»
Μπάρακ Ομπάμα
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη.

Ο Μπάρακ Ομπάμα, κάλεσε ταυτόχρονα τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση».

«Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος.

Κατηγορεί παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».

