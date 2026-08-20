ΗΠΑ: Παρίστανε την μπέιμπι σίτερ στο Facebook και απήγαγε δύο ανήλικα κορίτσια – Το συγκλονιστικό βίντεο από την σύλληψή της

Στην σύλληψη της 42χρονης Lakesha Brown προχώρησαν οι αρχές στις ΗΠΑ, για απαγωγή και κακοποίηση παιδιών. Τα εντάλματα σύλληψής της αναφέρουν ότι η γυναίκα υποδυόταν την babysitter σε μια «ομάδα εγκύων μαμάδων» στο Facebook για να έρθει πιο κοντά στην οικογένεια των ανήλικων κοριτσιών που απήγαγε.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ατλάντα στις ΗΠΑ, που δημοσιεύσει βίντεο από κάμερα σώματος που δείχνει αστυνομικούς να διασώζουν τα παιδιά και να συλλαμβάνουν την 42χρονη, η ίδια φέρεται να περνούσε τον τελευταίο χρόνο χτίζοντας μια στενή σχέση με τη μητέρα των παιδιών, Έλικα Ρέντινγκ μέχρι να προχωρήσει στην απαγωγή τους.

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Παράλληλα, όπως αναφέρουν τα εντάλματα σύλληψης, η Ρέντινγκ συμφώνησε να αφήσει την Μπράουν να κάνει babysitting στις ανήλικες κόρες της το Σάββατο το βράδυ. Η Μπράουν είπε στη μητέρα ότι θα πήγαινε τα κορίτσια στο Walmart και στο Candy Utopia, αλλά δεν εμφανίστηκε στο σπίτι της γιαγιάς όπως είχαν συμφωνήσει αργότερα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η Ρέντινγκ δήλωσε την εξαφάνιση των παιδιών της, μαζί με μια εικόνα των κοριτσιών, της 11 μηνών Νόρα και της 4χρονης Ζόλα, την Κυριακή (16.08.2026).

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το FBI χρησιμοποίησε τεχνολογία ping κινητού τηλεφώνου για να εντοπίσει το τηλέφωνο της Μπράουν στα διαμερίσματα Gateway South. Η αστυνομία βρήκε τα κορίτσια τη Δευτέρα μέσα σε ένα ρυμουλκούμενο που, σύμφωνα με τα εντάλματα, δεν είχε κλιματισμό.

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Το απόγευμα της Τρίτης, η αστυνομία της Ατλάντα δημοσίευσε βίντεο από κάμερα σώματος που δείχνει τη διάσωση των παιδιών και τη σύλληψη του Μπράουν.

Το βίντεο έδειχνε ότι η πίσω πόρτα του τρέιλερ ήταν κλειδωμένη. Ένας αστυνομικός αφαίρεσε την κλειδαριά με κόφτη και ένας άλλος αστυνομικός άνοιξε την πόρτα, αποκαλύπτοντας τα παιδιά και τον Μπράουν μέσα. Οι αστυνομικοί έβγαλαν τα παιδιά από το τρέιλερ και στη συνέχεια συνέλαβαν τον Μπράουν.

Οι αστυνομικοί καταφέρνουν να βγάλουν το βρέφος και το 4χρονο παιδί πριν τραβήξουν τον Μπράουν έξω από το τρέιλερ. Τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και έχουν επιστρέψει στη μητέρα τους, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η αστυνομία δήλωσε ότι αυτή δεν είναι η πρώτη σύλληψη της Μπράουν για απαγωγή. Έχει εκκρεμές ένταλμα σύλληψης από μια σύλληψη του 2021 στην Αλαμπάμα για φερόμενη απαγωγή ενός μωρού 4 ημερών, αφού παρίστανε τον εαυτό της ως μπέιμπι σίτερ στα social media. Πλέον παραμένει υπό κράτηση στις φυλακές της κομητείας Φούλτον.

«Με κορόιδευε όλη την ώρα»

Η Έλικα Ρέντινγκ, η μητέρα της Ζόλα και της Νόρα, είπε ότι γνώρισε τον Μπράουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν φίλες.

«Την γνώρισα για πρώτη φορά όταν έκανε μια ανάρτηση σχετικά με το χτένισμα των μέλλουσων μαμάδων. Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί της», είπε η Elica Redding, η μητέρα των κοριτσιών.

«Την πρώτη φορά που μου έδωσε το χέρι, το έβαλα στο πλάι και τη δεύτερη φορά την άφησα απλώς να μου φτιάξει τα μαλλιά και μετά αρχίσαμε να μιλάμε και να είμαστε φίλες», πρόσθεσε.

Το Σάββατο βράδυ, η Ρέντινγκ είπε ότι επέτρεψε στην Μπράουν να φροντίσει τις κόρες της, πιστεύοντας ότι θα επέστρεφε τα παιδιά της. Δεν γύρισαν ποτέ σπίτι εκείνο το βράδυ.

Η Μπράουν φέρεται επίσης να είπε στη μητέρα ότι αυτή και τα παιδιά είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ένα ημιφορτηγό, αλλά η αστυνομία δήλωσε ότι δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συνέβη ατύχημα.

Η Ρέντινγκ είπε ότι δεν είδαν κανένα σημάδι ότι η Μπράουν θα μπορούσε να της είχε κάνει κάτι τέτοιο στους μήνες που γνώριζαν ο ένας τον άλλον.

«Προσποιούνταν μια ψεύτικη βιτρίνα, και δεν ήταν η αληθινή της καρδιά. Με κορόιδευε όλη την ώρα. Έτσι νιώθω», είπε η Ρέντινγκ.

Προηγούμενη κατηγορία απαγωγής

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο Μπράουν κατάγεται από την Αλαμπάμα και για τον οποίο εκκρεμεί ένταλμα μη εμφάνισης που σχετίζεται με υπόθεση εκεί που αφορούσε παρόμοιες περιστάσεις πριν από περίπου πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με το WBMA , η Μπράουν είχε συλληφθεί αφού κατηγορήθηκε για την απαγωγή ενός 4 ημερών αγοριού στο Φέρφιλντ της Αλαμπάμα, τον Αύγουστο του 2021.

Οι αρχές δήλωσαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι ο Μπράουν ήταν οικογενειακός φίλος της οικογένειας του νεογέννητου και πήρε το παιδί όταν η μητέρα του κοιμήθηκε.

Το βρέφος αργότερα βρέθηκε σώο και αβλαβές, αναφέρει το WBMA. Το Αστυνομικό Τμήμα της Ατλάντα δήλωσε ότι ο Μπράουν είχε εκκρεμές ένταλμα σύλληψης για μη εμφάνιση σε αυτήν την υπόθεση.