Βουτιά-θανάτου από πολυόροφο κτήριο πραγματοποίησε ένας 31χρονος άνδρας στις ΗΠΑ και αφού προσγειώθηκε σε οροφή αυτοκινήτου, σηκώθηκε και σαστισμένος απλά… ρώτησε: «Τι συνέβη;». Βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν τον άνδρα να ουρλιάζει από τον πόνο και αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για απόπειρα αυτοκτονίας.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Νιου Τζέρσεϊ και ο 31χρονος άνδρας – όπως αναφέρει η New York Post – φέρεται να πήδηξε από ένα ανοιχτό παράθυρο στον ένατο όροφο. Ο 31χρονος έσκασε στην οροφή ενός αυτοκινήτου – μιας μαύρης BWW Beemer 330i – που ήταν σταθμευμένο κάτω από το πολυόροφο κτήριο και στη συνέχεια σηκώθηκε με το δεξί του χέρι να κρέμεται στο πλάι του, ενώ ήταν εμφανώς σπασμένο, και ρώτησε χαμένος: «Τι συνέβη;».

Στα βίντεο που τράβηξαν πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο φαίνεται ο άνδρας που ουρλιάζει από τον πόνο με τραύματα στο πάνω μέρος του σώματος. Το βίντεο δείχνει επίσης μία μάσκα προσώπου που κρέμεται ακόμα από το αυτί του άντρα, παρά το ότι έχει πέσει περίπου από 30 μέτρα ύψος.

https://twitter.com/christinaabrii/status/1445831450754834434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1445831450754834434%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newsbeast.gr%2Fworld%2Farthro%2F7879936%2Fpidixe-apo-ton-9o-orofo-prosgeiothike-pano-se-aftokinito-kai-sothike-sokaristikes-eikones

Ο άνδρας δεν δούλευε μέσα στο κτίριο και δεν ήταν σαφές γιατί βρισκόταν εκεί, σύμφωνα με εργαζόμενους και αυτόπτες μάρτυρες. Επίσης, ο 31χρονος αρνήθηκε να δώσει στις Αρχές τα στοιχεία του.

Μετά την βουτιά-θανάτου, ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μέχρι την Πέμπτη η κατάσταση του ήταν κρίσιμη.

«Άκουσα ένα μεγάλο μπαμ και δεν πίστευα ότι ήταν ένας άνθρωπος στην αρχή», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Το πίσω παράθυρο του αυτοκινήτου έσπασε μόλις έσκασε πάνω του. Τότε ο τύπος σηκώθηκε και άρχισε να ουρλιάζει. Το χέρι του ήταν όλο στριμμένο» πρόσθεσε.

«Ήμουν σοκαρισμένη. Ήταν σαν να ήσουν σε ταινία», είπε άλλη μάρτυρας. «Σκεφτόμουν, δόξα τω Θεώ, πιθανότατα βοήθησε που φορούσε ένα χνουδωτό μπουφάν», πρόσθεσε.

He crashed through the roof of the Beemer, stood up with a broken arm and asked, “What happened?” an onlooker told The Post. https://t.co/6gBJANsnpl