ΗΠΑ: Πολλοί νεκροί και τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Νέα Υόρκη

Μέσα στο λεωφορείο ήταν 50 άνθρωποι και πολλοί από αυτούς εγκλωβίστηκαν
Libby March
Libby March / Buffalo News via AP

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Νέα Υόρκη και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη.

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι. Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε.

Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι. Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Σύμφωνα με το FoxNews τουλάχιστον ένα παιδί είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

Το δυστύχημα έγινε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

