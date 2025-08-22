ΗΠΑ: Πολλοί νεκροί και τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Νέα Υόρκη

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Νέα Υόρκη και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι. Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε.

Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι. Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

#BREAKING | NEWS

Update -Live stream multiple fatalities and over 30 injured after a tour bus crashed and rolled over on I-90 West in Penbroke, New York.



6 Mercy Flights flew patients to the Buffalo Hospital they are still working removing some trapped patients. This is a… pic.twitter.com/YXpv7AKcBP ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 22, 2025

Σύμφωνα με το FoxNews τουλάχιστον ένα παιδί είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

BREAKING: Tour bus with over 50 people overturns in upstate New York, at least one child killed, officials say pic.twitter.com/eVan5c3d1i — Fox News (@FoxNews) August 22, 2025

Το δυστύχημα έγινε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.