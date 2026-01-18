ΗΠΑ: «Προβάλλουμε δύναμη, ενώ η Ευρώπη αδυναμία – Το καλύτερο για όλους να ελέγχουμε τη Γροιλανδία»

Δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται οι εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη με φόντο τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία και τους δασμούς που αποφάσισε να επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ευρωπαϊκές χώρες που την στήριξαν πολιτικά και στρατιωτικά.

Μπορεί οι Γερμανοί στρατιώτες να αποχωρούν από τη Γροιλανδία μετά τις ασφυκτικές πιέσεις των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να «ρίξει τους τόνους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσιογράφος του δικτύου ενημέρωσης NBC News ρώτησε τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπεσέντ για το αν πιθανή κατάληψη της Γροιλανδίας με στρατιωτικά μέσα θα διέφερε από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

«Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα καταλάβουν ότι αυτό είναι το καλύτερο για τη Γροιλανδία, το καλύτερο για την Ευρώπη και το καλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες», απάντησε ο ίδιος και συνέχισε λέγοντας ότι ο Τραμπ «πιστεύει ακράδαντα ότι δεν μπορούμε να αναθέσουμε σε τρίτους την ασφάλειά μας».

«Αυτή η μάχη για την Αρκτική είναι πραγματική, θα τηρούσαμε τις εγγυήσεις ασφαλείας εντός πλαισίου ΝΑΤΟ και αν γινόταν επίθεση στη Ρωσία ή από κάποια άλλη περιοχή, θα μας έσερναν στην πολεμική αυτή σύγκρουση» είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, διευκρίνισε με έμφαση ότι ως προς την εικόνα που δείχνει στην διεθνή σκηνή η κάθε πλευρά: «Οι ΗΠΑ προβάλλουν δύναμη ενώ οι Ευρωπαίοι αδυναμία».

Στο τέλος, επανέλαβε πως «οι Ευρωπαίοι θα καταλάβουν ότι το καλύτερο αποτέλεσμα είναι οι ΗΠΑ να διατηρήσουν ή να λάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας».