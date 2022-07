Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) στην λεωφόρο Benjamin Franklin Parkway, εμβληματικό σημείο στο κέντρο της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ. Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι για να γιορτάσουν την επέτειο της ανεξαρτησίας της Αμερικής παρακολουθώντας συναυλίες και ρίψεις πυροτεχνημάτων.

Από τους πυροβολισμούς, όπως ανέφεραν οι αστυνομικές Αρχές στην Φιλαδέλφεια, έχουν τραυματιστεί δύο αστυνομικοί και ο ύποπτος αναζητείται. «Έχουμε συμβάν ασφαλείας στη Λεωφόρο του Πάρκου Βενιαμίν Φραγκλίνου», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων των ΗΠΑ.

Και οι δύο αστυνομικοί που έχουν τραυματιστεί, όπως μετέδωσε το CBS3 Philadelphia, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να απομακρυνθούν, ενώ οι αρχές παρότρυναν όσους βρίσκονταν κοντά στον τόπο του «συμβάντος» να προφυλαχθούν εκεί όπου ήταν.

