Πυροβολισμοί έπεσαν σε λύκειο του Ντένβερ, στο Κολοράντο των ΗΠΑ, με δύο θύματα. Δεν είναι γνωστή η ταυτότητα των θυμάτων μέχρι στιγμής ενώ ο ύποπτος διέφυγε λίγο μετά το σοκαριστικό περιστατικό, το οποίο συνέβη 2 χρόνια μετά από το μακελειό με 10 νεκρούς στην περιοχή Μπόλντερ της ίδιας Πολιτείας.

Σύμφωνα με τη DailyMail, η αστυνομία του Ντένβερ ανακοίνωσε ότι τα δύο θύματα των πυροβολισμών έχουν μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους, ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς συνέβη στο λύκειο East High School του Ντένβερ, το οποίο πλέον βρίσκεται σε lockdown για την προστασία των μαθητών. Ο ύποπτος έφυγε από το σημείο και, σύμφωνα με τις δηλώσεις των στελεχών της τοπικής αστυνομίας, έχει ταυτοποιηθεί και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μάλιστα, οι Αρχές ανέφεραν ότι πρόκειται για έναν ανήλικο αφροαμερικανό μαθητή του σχολείου και έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του. Τα κίνητρα για τους πυροβολισμούς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Τα θύματα είναι ενήλικες σε διευθυντικές θέσεις του λυκείου East High School του Ντένβερ.

UPDATE: EAST HS

We will be doing a controlled release once DPD allows. Parents can pick up their children @ 17th & Esplanade. Students who drove will be escorted to their cars in the parking lot & can leave. Students who ride the bus will be held until their bus arrives.