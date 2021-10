Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρό και περίπου άλλοι εφτά τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα των ΗΠΑ, μόλις λίγες μέρες μετά από ένα ακόμα αιματηρό περιστατικό στο ίδιο χώρο. Σημειώνεται πως και στο επεισόδιο πριν από λίγες μέρες είχε πέσει νεκρός ακόμη ένας άνθρωπος.

Ένα από τα θύματα του νέου περιστατικού στο πανεπιστήμιο, που εκτυλίχθηκε στη μία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, φοιτά στο Grambling State University, σημείωσε η αστυνομία στη Λουιζιάνα, που έκανε λόγο για άλλον έναν τραυματία σε σοβαρή κατάσταση.

Το πανεπιστήμιο ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter (@Grambling1901) ανακοίνωση με την οποία διαβεβαιώνει πως ο φοιτητής «δέχεται φροντίδες» για τα τραύματά του, που πάντως «δεν θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο». Διευκρίνισε πως ο άνθρωπος που σκοτώθηκε δεν ήταν εγγεγραμμένος φοιτητής του.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο επεισόδιο μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας στην πανεπιστημιούπολη. Τα δύο περιστατικά πάντως σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως συνδέονται.

GramFam, now the is the time to be Unapologetically Unified as we rally to comfort one another after this morning’s incident. The campus has been cleared for normal operations, however, homecoming events scheduled for 10/17 have been canceled along w/classes on 10/18. pic.twitter.com/eTI0ssCOgI