Οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου πρέπει να συνεχίζουν να συνομιλούν τόνισε ο αμερικανός πρεσβευτής στη Μόσχα, σημειώνοντας πως η Ρωσία δεν θα πρέπει να κλείσει την πρεσβεία των ΗΠΑ παρά την κρίση που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εισβολή στην Ουκρανία σημείο καμπής στην ιστορία της χώρας του: μια επανάσταση ενάντια στην ηγεμονία των ΗΠΑ, που σύμφωνα με τον Πούτιν έχουν ταπεινώσει τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Η Ουκρανία – και οι υποστηρικτές της στη Δύση – λέει ότι μάχεται για την επιβίωσή της απέναντι στην ριψοκίνδυνη, αυτοκρατορικού τύπου αρπαγή εδαφών, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή χιλιάδων, έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό περισσότερων από δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων και έχει μετατρέψει σε άγονη γη τεράστιες εκτάσεις της χώρας.

Σε μια σαφή απόπειρα να στείλει μήνυμα προς το Κρεμλίνο, ο Τζον Σ. Σάλιβαν, ο αμερικανός πρεσβευτής που διορίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο ρωσικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι η Ουάσινγκτον και η Μόσχα δεν θα πρέπει να διακόψουν τις διπλωματικές τους σχέσεις.

“Πρέπει να διατηρήσουμε την δυνατότητα να μιλάμε μεταξύ μας”, είπε ο Σάλιβαν σε συνέντευξή του στο TASS.

Ο Σάλιβαν προειδοποίησε κατά της απομάκρυνσης των έργων του Λέοντα Τολστόι από τα ράφια των δυτικών βιβλιοθηκών και κατά της άρνησης να παίζεται η μουσική του Πιότρ Τσαϊκόφσκι.

Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν από το TASS στα ρωσικά και μεταφράστηκαν στα αγγλικά από το Reuters.

Παρά τις κρίσεις, τα σκάνδαλα με τους κατασκόπους και την ριψοκίνδυνη διπλωματία του Ψυχρού Πολέμου, οι σχέσεις ανάμεσα στην Μόσχα και την Ουάσινγκτον δεν διακόπηκαν ποτέ από τότε που οι ΗΠΑ απέκτησαν δεσμούς με την Σοβιετική Ένωση το 1933.

Τώρα, ωστόσο, η Ρωσία λέει ότι το μετασοβιετικό “φλερτ” με τη Δύση έχει λήξει και θα στραφεί προς ανατολάς.

Τον περασμένο μήνα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σχολίασε ότι θα ήθελε να αφιερώσει στον Πούτιν το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ “We Are Never Ever Getting Back Together” (“Ποτέ Μα Ποτέ Δεν θα Ξαναείμαστε Μαζί”).

Ερωτηθείς γι’ αυτό το σχόλιο ο Σάλιβαν απάντησε: “Επίσης, δεν θα χωρίσουμε ποτέ απολύτως”.

Όταν ρωτήθηκε από το TASS αν η αναλογία σημαίνει ότι οι πρεσβείες πιθανόν να κλείσουν, ο Σάλιβαν απάντησε: “Μπορεί, υπάρχει αυτή η πιθανότητα, παρότι νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα τεράστιο λάθος”.

“Όπως αντιλαμβάνομαι, η ρωσική κυβέρνηση έχει αναφέρει την εκδοχή διακοπής των διπλωματικών σχέσεων. Δεν μπορούμε έτσι απλώς να διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις και να σταματήσουμε να μιλάμε μεταξύ μας”, είπε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τους επικεφαλής αμερικανικών δημοσιογραφικών οργανισμών του γραφείου στη Μόσχα για συνομιλίες που, όπως η Μόσχα χαρακτήρισε, αφορούν τον αντίκτυπο των εχθρικών ενεργειών των ΗΠΑ.

Η άρνηση της τσαρίνας Αικατερίνης της Μεγάλης να στηρίξει την βρετανική αυτοκρατορία, όταν η Αμερική κήρυξε την ανεξαρτησία της, προετοίμασε το έδαφος για τις πρώτες διπλωματικές επαφές ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Αγία Πετρούπολη, την τότε πρωτεύουσα της ρωσικής αυτοκρατορίας.

Μετά την Επανάσταση των Μπολσεβίκων, τον Οκτώβριο του 1917, ο πρόεδρος Γούντρο Γουΐλσον αρνήθηκε να αναγνωρίσει την επαναστατική κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Λένιν και η αμερικανική πρεσβεία έκλεισε το 1919.

Οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν το 1933.

“Ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ για τον οποίο οι ΗΠΑ πιθανόν να υποχρεωθούν να κλείσουν την πρεσβεία τους θα ήταν αν καθίστατο επικίνδυνο να συνεχίσει να λειτουργεί”, είπε ο Σάλιβαν.

Ερωτηθείς με ποιον τρόπο θα εξελιχθούν οι σχέσεις, ο 62χρονος Σάλιβαν, ο οποίος είναι δικηγόρος, απάντησε ότι δεν γνωρίζει, αλλά πρόσθεσε ότι ευελπιστεί μια ημέρα να υπάρξει επαναπροσέγγιση.

“Αν έπρεπε να βάλω στοίχημα, θα έλεγα ποτέ όσο ζω”, κατέληξε.