Ένα σοκαριστικό βίντεο από την Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ κάνει το γύρο του διαδικτύου, με μια εν ψυχρώ δολοφονία στο μετρό της πόλης.

Σε αυτό φαίνονται 2 άνδρες στις αποβάθρες του μετρό της Φιλαδέλφεια, οι οποίοι τσακώνονται μεταξύ τους και έχουν έρθει στα χέρια. Ο ΄πιο ψηλός και γεροδεμένος έχει στριμώξει τον άλλον σε μια κολόνα και τον χτυπά. Ξαφνικά ο πιο κοντός απαντά στα χτυπήματα με 2 γροθιές, οι οποίες πετούν μακριά τον γεροδεμένο άντρα.

Αποτέλεσμα ήταν να πέσει στις γραμμές του μετρό, την ώρα που έμπαινε στο σταθμό συρμός. Ο άτυχος άνδρας ένιωσε το μετρό να περνά από πάνω του και έχασε τη ζωή του.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι επανεξέτασε το βίντεο ως μέρος της έρευνας. «Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη πριν από αυτό για να ξεκινήσει ο καβγάς, αλλά διερευνάται», δήλωσε στο NBC10 ο αστυνομικός επιθεωρητής της Φιλαδέλφειας Kpana Massaquoi. Το συμβάν διερευνάται ως ανθρωποκτονία, σύμφωνα με το ABC News Philadelphia.

