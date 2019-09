ΗΠΑ: «Στη Συρία το ιρανικό δεξαμενόπλοιο φάντασμα Adrian Darya 1»!

Το «Adrian Darya 1» εθεάθη απέναντι από το συριακό λιμάνι Ταρτούς, δήλωσε ο Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Όποιος έλεγε πως το Adrian Darya 1 δεν κατευθυνόταν στη Συρία αρνείται την πραγματικότητα», έγραψε ο Μπόλτον στο Twitter δίπλα σε μια δορυφορική εικόνα που δείχνει το πλοίο αρόδο δύο ναυτικά μίλια από την Ταρτούς.

«Η Τεχεράνη πιστεύει πως είναι πιο σημαντικό να βοηθήσει το φονικό καθεστώς Άσαντ παρά τον ίδιο τον λαό της. Μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά η Τεχεράνη δεν θα εξασφαλίσει καμία ελάφρυνση κυρώσεων όσο δεν σταματά να λέει ψέματα και να διασπείρει την τρομοκρατία», πρόσθεσε.

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran ’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt

Ο ιστότοπος TankerTrackers, που παρακολουθεί την πορεία των δεξαμενόπλοιων, δείχνει επίσης πως το Adrian Darya 1 βρίσκεται κοντά στην Ταρτούς.

Ωστόσο δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το αν το πλοίο, που μεταφέρει 2,1 εκατ. βαρέλια πετρέλαιο αξίας 140 εκατ, δολαρίων, ξεφορτώνει το φορτίο του.

We can also see that yesterday’s hi-res shot was captured in the morning, and not afternoon. In addition, a reference shot on the far right shows the bottom half of a hull (red) when a vessel is slightly higher above water due to less/no cargo. She was still laden in that case. pic.twitter.com/NRbyZXUQej

