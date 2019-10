ΗΠΑ: Στο 3,5% η ανεργία – Πανηγυρίζει ο Τραμπ

Ισχυρή παρέμεινε η δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, ενώ ο αριθμός που καταγράφηκε τον Αύγουστο αναθεωρήθηκε σημαντικά προς τα επάνω, γεγονός που επέτρεψε τη μείωση του ποσοστού της ανεργίας στο 3,5%, το χαμηλότερο από τον Δεκέμβριο του 1969, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ.

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 136.000 θέσεις εργασίας τον προηγούμενο μήνα ύστερα από 168.000 τον Αύγουστο, συγκριτικά με 130.000 που ήταν η αρχική εκτίμηση. Οι αναλυτές ανέμεναν καλύτερες επιδόσεις για τον Σεπτέμβριο και προέβλεπαν τη δημιουργία 150.000 θέσεων εργασίας.

Η αγορά ανέμενε με ανυπομονησία την έκθεση του Σεπτεμβρίου για την πορεία της οικονομίας στις ΗΠΑ, καθότι είναι η τελευταία πριν τη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) στα τέλη Οκτωβρίου, όπου θα ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με τα επιτόκια.

Όπως ήταν επόμενο, ο Λευκός Οίκος πανηγυρίζει για την εξέλιξη. Με ανάρτηση στο Twitter, αναφέρει: «Υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η ανεργία έπιασε το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 50 χρόνια».

Under President @realDonaldTrump, unemployment just hit its LOWEST RATE IN 50 YEARS. 🇺🇸

— The White House (@WhiteHouse) October 4, 2019