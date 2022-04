Ο γηραιότερος θανατοποινίτης στην πολιτεία του Τέξας, ο 78χρονος Καρλ Μπάντιον, θα εκτελεστεί σήμερα Μεγάλη Πέμπτη (21.4.2022) ενώ κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία ενός αστυνομικού πριν από 30 χρόνια.

Σύμφωνα με όσους αντιτίθενται στη θανατική ποινή, ο 78χρονος θανατοποινίτης του Τέξας δεν αποτελεί πλέον απειλή για την κοινωνία, για αυτό και οι δικηγόροι του προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Όμως, αν το αίτημά τους απορριφθεί, τότε ο Καρλ Μπάντιον θα εκτελεστεί με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στις 18:00 τοπική ώρα.

Οι συνήγοροι του Μπάντιον δεν προσπαθούν να αποδείξουν την αθωότητά του. Όμως στο Τέξας, την Πολιτεία που κρατά το ρεκόρ εκτελέσεων, ένας κατηγορούμενος δεν μπορεί να καταδικαστεί σε θάνατο παρά μόνο αν οι ένορκοι κρίνουν ότι συνιστά απειλή για άλλους.

Ο Καρλ Μπάντιον, που πάσχει από αρθρίτιδα, ιλίγγους, ηπατίτιδα και κίρρωση «δεν μπορεί πλέον να είναι επικίνδυνος» αναφέρουν οι δικηγόροι στην προσφυγή τους στην επιτροπή απονομής χάριτος του Τέξας. Η προσφυγή αυτή έχει ήδη απορριφθεί.

«Την περασμένη Τετάρτη, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι μετέφεραν τον Καρλ Μπάντιον στο νοσοκομείο, αφού παραπονέθηκε για πόνους στο στήθος. Διαγνώστηκε με πνευμονία. Στην επιστροφή το φορτηγάκι φρέναρε απότομα και ο Καρλ τραυματίστηκε στο κεφάλι», ανέφερε στο Twitter η Χέλεν Πρέτζιν, μια Καθολική μοναχή, γνωστή για τον αγώνα της κατά της θανατικής ποινής.

