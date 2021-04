Συναγερμός έχει σημάνει στο Καπιτώλιο στις ΗΠΑ, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για πυροβολισμούς με την περιοχή να έχει αποκλειστεί.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και τις πρώτες πληροφορίες να είναι συγκεχυμένες.

Σύμφωνα με τις αρχές ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του στις εισόδους του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί. Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες. Ο δράστης φέρεται να έχει δεχτεί πυροβολισμούς. Να σημειωθεί ως ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει αναχωρήσει από το Καπιτώλιο.





BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6 — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

Δόθηκε εντολή στους υπαλλήλους του Καπιτωλίου να αποφύγουν τα παράθυρα και να καλυφθούν. Το περιστατικό συνέβη στη βορειοανατολική πλευρά του Καπιτωλίου.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021