Με την κατηγορία της οπλοφορίας συνελήφθη ένας 26χρονος που προσπάθησε να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο της Βοστόνης, έχοντας στις χειραποσκευές του ένα… μεταλλικό καλαμάκι.

Οι αρχές του διεθνές αεροδρομίου της Βοστόνης έκριναν – κατά τη διάρκεια ελέγχου – ότι το συγκεκριμένο καλαμάκι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο και συνέλαβαν τον Αρμάν Ατσούτλαν Νάιρ, κάτοικος Σικάγο, ο οποίος πλέον διώκεται για οπλοφορία.

Το επονομαζόμενο «καλαμάκι για βαμπίρ» (Vampire Straw), μοιάζει με τα συνηθισμένα επαναχρησιμοποιούμενα καλαμάκια. Πρόκειται για μια κούφια ράβδο τιτανίου – μήκους περίπου 25 εκατοστών – με αιχμηρό άκρο, που χρησιμοποιείται κατά βάση ως καλαμάκι, αλλά θα μπορούσε επίσης να μετατραπεί σε φονικό όπλο.

«Τέτοια αντικείμενα δεν επιτρέπονται στις χειραποσκευές επιβατών», υπογράμμισε τη Δευτέρα η Διεύθυνση Ασφάλειας των Μεταφορών (TSA).

This is a Vampire straw. These items are not allowed in passenger carry-on bags. A passenger found that out yesterday @BostonLogan when @MassStatePolice confiscated the item and eventually arrested the 26-year-old man on a state charge.