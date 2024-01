Ένα βομβαρδιστικό αεροσκάφος των ΗΠΑ τύπου B-1B Lancer συνετρίβη το απόγευμα της Πέμπτης (05.01.2024) κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αεροπορικής βάσης Ellsworth Πολεμικής Αεροπορίας.

Η αεροπορική βάση Ellsworth στη νότια Ντακότα, στην οποία εδρεύει η 28η Πτέρυγα Βομβαρδιστικών και είναι μία από τις σημαντικότερες βάσεις των συγκεκριμένων στρατηγικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση το B-1B Lancer συνετρίβη την ώρα που πραγματοποιούσε προσγείωση.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Ένα αεροσκάφος B-1B Lancer της Πολεμικής Αεροπορίας (USAF) που είχε ανατεθεί για υπηρεσία στην αεροπορική βάση Ellsworth συνετρίβη περίπου στις 5:50 μ.μ. (της Πέμπτης 4ης Ιανουαρίου) ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί, μετά από εκπαιδευτική αποστολή. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εκτινάχθηκαν εγκαίρως και με ασφάλεια».

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια ο στόλος στρατηγικών βομβαρδιστικών τύπου B-1B Lancer έχει μειωθεί από 62 σε 45 αεροσκάφη, προκειμένου να διανεμηθούν πόροι σε άλλες επιχειρησιακές ανάγκες, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η συντήρηση και υποστήριξη των Lancer που απέμειναν με ροή εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.

Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται η λειτουργία και η επιχειρησιακή χρήση των συγκεκριμένων αεροσκαφών μέχρι να κατασκευαστεί ένας ικανοποιητικός αριθμός από τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά νέας γενιάς τύπου B-21 Raider.

A B-1B Bomber has just crashed near Ellsworth AFB, South Dakota.. the crew has ejected safely? 🙏 pic.twitter.com/ujRNDaJSZH