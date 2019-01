ΗΠΑ: Τέλος το shutdown – Τραμπ: Καταλήξαμε σε συμφωνία – video

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως επετεύχθη συμφωνία με τους Δημοκρατικούς προκειμένου να τερματιστεί το “shutdown” και να λειτουργήσουν ξανά υπηρεσίες της υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Σε αυτήν ΔΕΝ περιλαμβάνεται χρηματοδότηση για κατασκευή τείχους στα σύνορα με το Μεξικό, το οποίο ήταν και το βασικό σημείο “τριβής”.

BREAKING: President Trump: “We have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government.” pic.twitter.com/Z7fgYU1KLE

— MSNBC (@MSNBC) 25 Ιανουαρίου 2019