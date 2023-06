Μετά την κατάρρευση μέρους του αυτοκινητόδρομου I-95 στις ΗΠΑ, ενός από τους πιο πολυσύχναστους στη χώρα αναμένονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στις βορειοανατολικές περιοχές, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν πολλοί μήνες για την αποκατάσταση του οδικού άξονα.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Κυριακή το απόγευμα ότι κανένας από τους οδηγούς που βρίσκονταν στον I-95 δεν τραυματίστηκε.

Περίπου στις 06:20 το πρωί (13:20 ώρα Ελλάδας) χθες ξέσπασε πυρκαγιά σε βυτιοφόρο το οποίο βρισκόταν κάτω από τον I-95, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τέσσερις λωρίδες του αυτοκινητόδρομου.

Εντυπωσιακές εικόνες από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται και την κατάρρευση τεσσάρων λωρίδων της κυκλοφορίας.

«Σήμερα το πρωί (σ.σ. το πρωί της Κυριακής) μεγάλη πυρκαγιά κάτω από τον I-95 (…) προκάλεσε την κατάρρευση του αυτοκινητόδρομου», επιβεβαίωσε η Σάρα Πίτερσον, εκπρόσωπος της δημαρχίας της Φιλαδέλφεια.

«Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και ήρθαν αντιμέτωποι (…) με μεγάλη πυρκαγιά που προήλθε από ένα όχημα», πρόσθεσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης Ντέρεκ Μπόουμερ.

Ο Ι-95 είναι μια μεγάλη οδική αρτηρία της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Το κλείσιμό της στη βορειοανατολική είσοδο της Φιλαδέλφεια, μια πόλη με περίπου 1,5 εκατ. κατοίκους, αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τη Νέα Υόρκη.

