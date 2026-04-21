ΗΠΑ: Θα χτυπήσουμε τα δίκτυα του Ιράν όπου και αν λειτουργούν – Νέο ρεσάλτο Αμερικανών κομάντο σε τάνκερ

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δήλωσε ότι το πλοίο - στόχος αναγνωρίστηκε ως «M/V Tifani» και η νηοψία ολοκληρώθηκε «χωρίς απρόοπτα»
Η στιγμή που Αμερικανοί στρατιώτες κάνουν νηοψία στο M/V Tifani / Screengrab από υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ

Λίγα 24ωρα μετά την κατάσχεση του – υπό σημαία Ιράν – πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Touska, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έκαναν νέα επίδειξη ισχύος, απαγορεύοντας σε τάνκερ  που έπλεε ανοιχτά της Σρι Λάνκα να μπει στην θαλάσσια περιοχή, όπου ισχύει η ναυτική απαγόρευση των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα (21.04.2026) δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα social media, ότι Αμερικανοί στρατιώτες έκαναν νηοψία σε τάνκερ που έπλεε χωρίς σημαία, προειδοποιώντας ότι θα «χτυπήσουν τα δίκτυα του Ιράν οπουδήποτε και αν λειτουργούν».

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν και πραγματοποίησαν νηοψία χωρίς απρόοπτα στο πλοίο M/T Tifani, το οποίο έπλεε δίχως σημαία εντός της περιοχής ευθύνης της INDOPACOM [της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ για τον Ινδο-Ειρηνικό] και το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις» αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

 

Ακόμα, τονίζει: «Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, θα συνεχίσουμε τις παγκόσμιες προσπάθειες επιβολής του νόμου στη θάλασσα για την εξάρθρωση παράνομων δικτύων και την απαγόρευση πλοίων που έχουν κυρωθεί και παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν – οπουδήποτε κι αν δραστηριοποιούνται», προστίθεται στην ανακοίνωση, καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο οι ΗΠΑ έκαναν γνωστό ότι – πέρα από τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια – θα εμποδίζουν πλοία οπουδήποτε σε διεθνή ύδατα».

«Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις. Το Υπουργείο Πολέμου θα συνεχίσει να αρνείται στους παράνομους δρώντες και στα σκάφη τους την ελευθερία ελιγμών στον θαλάσσιο τομέα», καταλήγει η αμερικανική ανακοίνωση.

Πηγή: OnAlert.gr

