Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ εξαιτίας ενός μπαλονιού που για τις αρχές είναι ένα κατασκοπευτικό μπαλόνι από την Κίνα. Την ίδια ώρα, ο Καναδάς ανακοίνωσε πως εξετάζει ένα σχετικό «δεύτερο συμβάν».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Πέμπτη πως παρακολουθεί κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι, που πετά σε μεγάλο ύψος πάνω από την επικράτεια των ΗΠΑ, περνώντας από ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διαβεβαιώνοντας πως δεν εγείρει κάποια «απειλή».

Το συμβάν, αντάξιο κινηματογραφικής ταινίας κατασκοπείας, ανακοινώθηκε λίγα 24ωρα προτού ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν ταξιδέψει στην Κίνα, μέγα ανταγωνιστή της Ουάσιγκτον, για να σταθεροποιήσει την ολοένα πιο τεταμένη διμερή σχέση.

Κατά διαταγή του προέδρου Τζο Μπάιντεν, το Πεντάγωνο εξέτασε το ενδεχόμενο να καταρρίψει το μπαλόνι. Αποφασίστηκε να μη δοθεί πράσινο φως σε μαχητικά F-22, λόγω του δυνητικού κινδύνου για ανθρώπους στο έδαφος από τα συντρίμμια, εξήγησε ανώτερο στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία για το γεγονός πως το μπαλόνι ανήκει στην Κίνα», διευκρίνισε.

UPDATE – Chinese spy balloon over Montana, U.S. via KSVI-TV/ABC pic.twitter.com/SixqQJwuQu