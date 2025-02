ΗΠΑ: Θρίλερ με ομηρία σε νοσοκομείο στην Πενσιλβάνια – Νεκροί σε ανταλλαγή πυρών αστυνομικός και δράστης

Συναγερμός σήμανε χθες, Σάββατο (22.02.25) στην Πενσιλβάνια, για κατάσταση ομηρίας σε νοσοκομείο από έναν ένοπλο, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν ο δράστης κι ένας αστυνομικός, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι πέντε άνθρωποι.

Ο ένοπλος μπήκε στο νοσοκομείο UPMC Memorial στην κομητεία Γιορκ, πολιτεία της Πενσιλβάνια, και κατευθύνθηκε απευθείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπου πήρε ομήρους μέλη του προσωπικού, εξήγησε ο επικεφαλής της εισαγγελίας, Τιμ Μπάρκερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού και επιστάτης τραυματίστηκαν από τα πυρά του, ενώ γιατρός τραυματίστηκε ελαφρά όταν σφαίρα πέρα ξυστά από το σώμα του.

Κατόπιν, ο ύποπτος και αστυνομικοί αντάλλαξαν πυρά σε διάδρομο, με τον ένοπλο να κρατάει σαν ασπίδα μία γυναίκα, μέλος του προσωπικού, με τα χέρια της δεμένα, πρόσθεσε ο κ. Μπάρκερ.

Tragic Shooting at UPMC Memorial Hospital, Pennsylvania

York, Pennsylvania – A deadly shooting at UPMC Memorial Hospital in West Manchester Township on Saturday morning left one police officer dead and three others injured.

At 10:44 AM local time, suspect John David Ramsey… pic.twitter.com/aCaPq8E7Pi ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 23, 2025

Ο Άντριου Ντουάρτε, αστυνομικός, σκοτώθηκε από τα πυρά του ενόπλου, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ακόμη δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν – είναι σε σταθερή κατάσταση, όπως και η νοσηλεύτρια και ο επιστάτης.

GRIEF TURNS DEADLY: 3 SHOT, SUSPECT KILLED AT YORK HOSPITAL.



York, Pennsylvania – A deadly shooting struck UPMC Memorial Hospital in West Manchester Township, York County, at 10:44 AM today, injuring three and ending with the suspect’s death. John David Ramsey, 38, opened fire,… pic.twitter.com/AJTZjbhN7D — JAS (@JasADRxquisites) February 22, 2025

Ο κυβερνήτης Τζος Σαπίρο επισκέφθηκε το νοσοκομείο μετά το τραγικό επεισόδιο και εξήρε τον αστυνομικό Ντουάρτε και τους συναδέλφους του διότι έσωσαν ζωές άλλων. «Εδώ στην κομητεία της Γιορκ σήμερα (σσ. χθες) είδαμε το καλύτερο και το χειρότερο της ανθρωπότητας», δήλωσε στον Τύπο.

Active shooter shot & killed at UPMC Hospital in York, PA. Scene is secured – 2nd Floor.



A doctor, a nurse, & a hospital custodian were shot. Two officers were shot. EMS has transported several shooting victims to York Hosp.



Shooter upset a family member died in hospice. pic.twitter.com/p0FoI4hrQH — Justice (@K9Kris3298) February 22, 2025

Ο ύποπτος, που σύμφωνα με τις αρχές ήταν 49 ετών και ονομαζόταν Νταϊοτζένις Αρκέιντζελ-Ορτίς, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα με τη ΜΕΘ, για «κάποιο άλλο πρόσωπο», σύμφωνα με τον επικεφαλής της εισαγγελίας Μπάρκερ.

Πρόσθεσε πως δεν έχει ακόμη περισσότερα στοιχεία για το πιθανό κίνητρο του χθεσινού επεισοδίου.