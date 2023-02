Ένα πέπλο μυστηρίου σκεπάζει τον θάνατο του δισεκατομμυριούχου Τόμας Λι (Thomas Lee), ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των επενδύσεων. Ο αμερικανός μεγιστάνας πέθανε σε ηλικία 78 ετών, όπως αναφέρει η οικογένειά του σε δήλωσή της, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς άφησε την τελευταία του πνοή.

ΜΜΕ στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι ο δισεκατομμυριούχος Τόμας Λι (Thomas Lee) εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης στο γραφείο του στο Μανχάταν. Ο 78χρονος έφερε τραύματα από όπλο και μια πρώτη εκτίμηση αναφέρει ότι ο μεγιστάνας αυτοπυροβολήθηκε, ωστόσο – σύμφωνα με το Reuters – δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα εάν όντως πρόκειται για αυτοκτονία και η ακριβής αιτία θανάτου του αναμένεται να προσδιοριστεί από τον ιατροδικαστή.

«Η οικογένεια είναι εξαιρετικά λυπημένη για τον θάνατο του Τομ. Ενώ ο κόσμος τον γνώριζε ως έναν από τους πρωτοπόρους στον τομέα των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, εμείς τον γνωρίζαμε ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, αδερφό, φίλο και φιλάνθρωπο που πάντα βάζει τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές του», αναφέρει η οικογένεια Λι. «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας και να μας επιτραπεί να θρηνήσουμε», προσθέτει.

U.S. billionaire financier Thomas Lee dies at 78, family says https://t.co/ii1gu1TkDi pic.twitter.com/gbqNwPys6C