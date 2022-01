Η βουλευτής των ΗΠΑ με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, κατηγορείται από το Twitter ότι παραβίασε τους κανονισμούς αναφορικά με την πληροφόρηση για την πανδημία, καθώς δημοσίευε αρκετά συχνά ψευδείς ειδήσεις για τα εμβόλια του κορονοϊού.

Έτσι, το Twitter ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε μόνιμα τη λειτουργία ενός από τους λογαριασμούς της, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια μηνύματα αποτέλεσαν πρόβλημα αλλά ότι προχώρησε σε αυτή την ενέργεια βάσει του «συστήματος των κλιμακωτών ποινών» που διαθέτει η πλατφόρμα.

Ο προσωπικός λογαριασμός της βουλευτή, @mtgreenee, στον οποίο αυτή η θερμή υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ αναρτούσε πληθώρα ψευδών πληροφοριών σχετικά με τα εμβόλια κατά της Covid-19, τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Η Γκριν, η οποία αναπαρήγαγε επίσης τις κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας που διατύπωνε χωρίς αποδείξεις ο πρώην πρόεδρος, διατηρεί, εντούτοις, τον λογαριασμό της ως εκλεγμένη στη Βουλή των Αντιπροσώπων @RepMTG.

