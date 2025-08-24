ΗΠΑ: Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B ξεκινά νέα αποστολή

Ένας πύραυλος Falcon 9 της SpaceX απογειώθηκε την Πέμπτη (21.08.2025) το βράδυ από το Kennedy Space Center στη Φλόριντα, μεταφέροντας το X-37B σε τροχιά. Το μη επανδρωμένο διαστημικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών, που θυμίζει μια μικρότερη εκδοχή του διαστημικού λεωφορείου της NASA, είναι ικανό να επιστρέψει στη Γη προσγειωνόμενο σαν αεροπλάνο έπειτα από μακροχρόνια αποστολή, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Οι πτήσεις αυτού του αεροσκάφους παραμένουν τυλιγμένες με μυστήριο: ούτε η διάρκεια ούτε οι ακριβείς στόχοι ανακοινώνονται. Ωστόσο, σύμφωνα με την Διαστημική Δύναμη (US Space Force) των Ηνωμένων Πολιτειών, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πειράματα με δορυφορικές επικοινωνίες μέσω λέιζερ και έναν κβαντικό αισθητήρα πλοήγησης, δύο τεχνολογίες που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του αμερικανικού στρατού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα ιπτάμενο εργαστήριο

Τα πειράματα αυτά αποσκοπούν στη μετάδοση τεράστιων όγκων δεδομένων μεταξύ δορυφόρων και στη βελτίωση του εντοπισμού σε περιοχές χωρίς σήμα GPS. Το X-37B είχε ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές «aerobraking», μιας τεχνικής που αξιοποιεί την ατμοσφαιρική τριβή για αλλαγές τροχιάς με μικρή κατανάλωση καυσίμου.

Αναπτύχθηκε από την Boeing για τη NASA και μεταφέρθηκε στο Πεντάγωνο το 2004. Έκτοτε, το διαστημικό αεροσκάφος έχει εκτελέσει πολλαπλές μυστικές αποστολές, που περιλάμβαναν δοκιμές νέων υλικών στο Διάστημα, την εκτόξευση μικρών δορυφόρων ή ακόμα και την αποστολή ηλιακής ενέργειας στη Γη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στρατηγικοί ανταγωνισμοί

Πίσω από αυτές τις συχνές αποστολές διαφαίνεται η αμερικανική στρατηγική για υπεροχή στο Διάστημα. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Κίνα και τη Ρωσία ότι αναπτύσσουν όπλα κατά δορυφόρων, ικανά να απειλήσουν τις στρατιωτικές και εμπορικές υποδομές της Δύσης. Το Πεκίνο διαθέτει πλέον πάνω από 1.000 δορυφόρους και έχει κατασκευάσει το δικό του επαναχρησιμοποιούμενο διαστημικό αεροσκάφος, το Shenlong.

«Υπάρχει παγκόσμιο στρατηγικό συμφέρον να δηλώνεται τι στέλνουμε στο Διάστημα», είπε στο Wall Street Journal ο Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, αστροφυσικός στο Harvard-Smithsonian Center. «Αν οι ΗΠΑ κρύβουν τους δορυφόρους τους, τότε θα αρχίσουν να το κάνουν και οι Κινέζοι – και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον μας».

Μια σπάνια επιτυχία για την Boeing

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα Starliner ή τον πύραυλο SLS, που ταλαιπωρούνται από καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα, το X-37B έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αξιόπιστα έργα της Boeing. Η Μισέλ Πάρκερ, αντιπρόεδρος της εταιρείας για τα συστήματα διαστημικών αποστολών, τόνισε ότι η τελευταία πτήση απέδειξε την πρόοδο στις αυτόνομες λειτουργίες, στοιχείο που θα είναι καθοριστικό στο μέλλον καθώς το Διάστημα γίνεται όλο και πιο «συνωστισμένο» από δορυφόρους.

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ βλέπει στο X-37B ένα μέσο για να δοκιμάσει την ευελιξία σε τροχιά, κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον των στρατιωτικών δορυφόρων. Ωστόσο, τα μελλοντικά του καθήκοντα παραμένουν καλυμμένα με μυστικότητα. Το Κογκρέσο έχει ήδη εγκρίνει κονδύλι ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που υπέγραψε τον Ιούλιο ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αποσαφηνίζεται πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα.