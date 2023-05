Σε πραγματικό πολεμικό πεδίο μετατράπηκε πορεία με μηχανές στις ΗΠΑ, όταν έγιναν επεισόδια ανάμεσα σε μοτοσικλετιστές και κάποιοι απ’ αυτούς έβγαλαν όπλα και άρχισαν να ανταλλάσσουν πυρά. Ο απολογισμός ήταν τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες.

Τα τραγικά γεγονότα έγιναν χθες Σάββατο (27.5.2023) σε ανταλλαγή πυρών κατά τη διάρκεια πορείας μοτοσικλετιστών στην πόλη Ρεντ Ρίβερ, στην πολιτεία του Νέου Μεξικού (νοτιοδυτικά) στις ΗΠΑ.

Μοτοσικλετιστές άρχισαν να ανταλλάσσουν πυρά στον κεντρικό δρόμο της ορεινής πόλης, περίπου 120 βορειοανατολικά της Σάντα Φε στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της ετήσιας πορείας μοτοσικλετών με την ευκαιρία της Memorial Day, εξήγησε η δήμαρχος της Ρεντ Ρίβερ, η Λίντα Καλχούν, μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

«Ήταν μέλη συμμορίας μοτοσικλετιστών», ανέφερε η κυρία Καλχούν, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις ταυτότητές τους. «Όλοι τους ήταν από αλλού», πρόσθεσε.

Κάπου 28.000 μοτοσικλετιστές αναμενόταν να πάρουν μέρος στην πορεία αυτή στην πόλη των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας οργανώνονται συναυλίες και τελετές μνήμης στην κοντινή πόλη Έιντζελ Φάιαρ.

Κάποιοι από τους τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Τάος, 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία μέσω Twitter.

