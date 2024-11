ΗΠΑ: Χάκερ καταδικάστηκε για την κλοπή bitcoin αξίας 4,5 δισ. δολαρίων – Η μεγαλύτερη υπόθεση στην ιστορία

Σε πέντε χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε, χθες, Πέμπτη (14.11.24) ο Ilya Lichtenstein, ο χάκερ που βρίσκεται πίσω από τη μεγαλύτερη υπόθεση κλοπής bitcoin στην Ιστορία, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν κατηγορίες για ξέπλυμα των εσόδων από το χακάρισμα του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitfinex το 2016.

Μάλιστα, ο χάκερ είχε παραδεχθεί την ενοχή του πέρυσι για την υπόθεση που αφορούσε στην κλοπή σχεδόν 120.000 Bitcoin, τα οποία αρχικά είχαν αξία περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο, αυξήθηκαν σε περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τη στιγμή της σύλληψής του το 2022. Σήμερα, η αξία τους έχει διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Lichtenstein εισέβαλε στο δίκτυο της Bitfinex το 2016, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία και τεχνικές hacking.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ανέκτησε 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια από την υπόθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση στην ιστορία της χώρας. «Είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα ότι τέτοιου είδους εγκλήματα έχουν συνέπειες», δήλωσε χαρακτηριστικά η δικαστής Colleen Kollar-Kotelly.

Ο Lichtenstein εξέφρασε τη μεταμέλειά του κατά την ακροαματική διαδικασία, σημειώνοντας ότι ελπίζει να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές του για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος μετά την έκτιση της ποινής του. Η σύζυγός του, Morgan, που επίσης παραδέχθηκε την ενοχή της για συνωμοσία στο ξέπλυμα χρημάτων, πρόκειται να καταδικαστεί στις 18 Νοεμβρίου.

Ο Lichtenstein και η Morgan, η οποία ήταν γνωστή με το ψευδώνυμο Razzlekhan, χρησιμοποιούσαν πολυάριθμες εξελιγμένες τεχνικές ξεπλύματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλαστών ταυτοτήτων για τη δημιουργία διαδικτυακών λογαριασμών.

Οι τεχνικές τους, μεταξύ άλλων, περιελάμβαναν τη μετατροπή των bitcoin σε άλλα κρυπτονομίσματα, ακόμα και την αγορά χρυσών νομισμάτων.

Ο Lichtenstein, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά μεγάλωσε στις ΗΠΑ, διακινούσε τα χρήματα μέσω υπηρεσίας κούριερ κατά τη διάρκεια οικογενειακών ταξιδιών, μεταφέροντας έτσι τα ποσά πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Στις 3 Αυγούστου 2023, ο ίδιος και η σύζυγός του Μόργκαν ομολόγησαν την πράξη τους.

