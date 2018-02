ΗΠΑ: «Χάος» στο Μέριλαντ από την επίθεση οδηγού σε πεζούς – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Για πολλούς τραυματίες κάνουν τώρα λόγο τα Αμερικανικά ΜΜΕ, σε σχέση με την επίθεση στο Μέριλαντ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι τραυματισμοί δεβν προήλθαν από τους πυροβολισμούς, αλλά από το αυτοκίνητο που έπεσαν πάνω στους πεζούς.

Η επίθεση στο Μέριλαντ σημειώθηκε έξω από τα γραφεία της NSA, ενώ για ώρες επικράτησε ένα χάος σχετικά με το όσοι είναι οι τραυματίες. Αρχικά είχαν αναφερθεί τρεις, μετά ένας, τελικά γίνεται λόγος για πολλούς.

Σύμφωνα με έναν ομοσπονδιακό αξιωματούχο, η υπόθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), όταν ένα αυτοκίνητο προσπάθησε να μπει στις εγκαταστάσεις της NSA, χωρίς να έχει την κατάλληλη άδεια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημειώθηκαν πυροβολισμοί, αλλά κανένας από τους τραυματισμούς δεν φαίνεται να οφείλεται σε σφαίρες.

Στην ανακοίνωση της NSA δεν αποσαφηνίζεται ποιος άνοιξε πυρ, αν δηλαδή πυροβόλησαν οι δράστες ή οι φρουροί του κτιρίου για να αποτρέψουν την είσοδο των υπόπτων στον χώρο.

Ασαφές παραμένει και το πόσοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Αρχικά, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τρεις τραυματίες και έναν συλληφθέντα, στη συνέχεια όμως ένας εκπρόσωπος της NSA είπε ότι υπάρχει μόνο ένας τραυματίας.

Αστυνομικοί ερεύνησαν το μαύρο αυτοκίνητο που ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα από την πύλη εισόδου της NSA. Έβγαλαν από το όχημα διάφορα αντικείμενα και τα έλεγξαν με τη βοήθεια ενός ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου.

Το Φορτ Μιντ βρίσκεται πολύ κοντά σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στην περιοχή της Ουάσινγκτον και οι οδηγοί συχνά στρίβουν στη λάθος έξοδο και καταλήγουν στις πύλες της NSA που φρουρούνται από ένοπλους άνδρες.

