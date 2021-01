ΗΠΑ: Ζούσε τρεις μήνες σε αεροδρόμιο γιατί φοβόταν να γυρίσει σπίτι του λόγω κορονοϊού

Ένας άνδρας στις ΗΠΑ ζούσε επί τρεις μήνες σε τμήμα του διεθνούς αεροδρομίου του Σικάγου γιατί φοβόταν να επιστρέψει στο σπίτι του στο Λος Άντζελες λόγω κορoνοϊού. O 36χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για παράνομη είσοδο σε απαγορευμένο χώρο αεροδρομίου- που αποτελεί κακούργημα- και για κλοπή.

O Aditya Singh, σύμφωνα με τον Guardian, έφτασε στο αεροδρόμιο O’Hare με πτήση από το Λος Άντζελες στις 19 Οκτωβρίου. Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, το απόγευμα του Σαββάτου (16/1), δύο εργαζόμενοι της United Airlines προσέγγισαν τον 36χρονο και ζήτησαν να δουν την ταυτότητά του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian, εκείνος φέρεται να τους έδειξε μία κάρτα του αεροδρομίου, ο κάτοχος της οποίας- ένας υπεύθυνος λειτουργίας του αεροδρομίου- είχε δηλώσει πως την έχασε στις 26 Οκτωβρίου. Οι υπάλληλοι της United Airlines ενημέρωσαν την ασφάλεια του αεροδρομίου για το περιστατικό και ο 36χρονος συνελήφθη.

