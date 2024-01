Ένα drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά έπληξε χθες Πέμπτη (25.1.2024) τις εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ, στην περιοχή Σουλεϊμανίγια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους που ανέφεραν ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο ζημιές περιορισμένης έκτασης.

Η Pearl Petroleum, κοινοπραξία των Dana Gas και Crescent Petroleum, που εδρεύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου Χορ Μορ και Τσεμτσεμάλ, τα οποία συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα του Ιράκ.

Νωρίτερα χθες, καταρρίφθηκε drone με εκρηκτικά που είχε στόχο δυνάμεις των ΗΠΑ σε βάση που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του ιρακινού Κουρδιστάν, αυτόνομης περιφέρειας του βόρειου Ιράκ.

More attacks tonight on the Kurdistan region of Iraq; gas field targeted in Sulimani and drone shot down in Erbil. US diplomats hunkered down in bunkers. Follows spate of attacks by Iran on Erbil last week.



