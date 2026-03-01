Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν με μπουλντόζες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη – Δείτε βίντεο

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν αλλά και την απάντηση της Τεχεράνης προς δεκάδες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Στο Ιράκ, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους αντιδρώντας για τα χτυπήματα και προσπάθησαν να εισβάλουν στην αμερικανική πρεσβεία, με τις αρχές να απαντούν με δακρυγόνα.

Εκατοντάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν σήμερα το πρωί (01.03.2026) τον αυστηρά φυλασσόμενο τομέα όπου φιλοξενείται η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη του Ιράκ, μετά τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Οι προσπάθειές τους απέτυχαν μέχρι στιγμής, όμως συνεχίζουν να προσπαθούν», ανέφερε πηγή στα σώματα ασφαλείας του Ιράκ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε social media δείχνουν διαδηλωτές να ρίχνουν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που απάντησαν με δακρυγόνα, ενώ εργαζόμενος του AFP είδε εκατοντάδες ανθρώπους να κρατούν σημαίες φιλοϊρανικών ομάδων.

Διαδηλωτές ανέβηκαν σε μπουλντόζες και προσπάθησαν να σπάσουν τα φράγματα.

Δείτε βίντεο:

Chaos in Baghdad this morning as pro-Iran regime protestors attempted to breach the Green Zone, reportedly trying to get to the U.S. embassy. pic.twitter.com/OpZPZUL3Oq — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026

pic.twitter.com/170GukcXdB — Shehroz Azhar (@shehrozazhar1) March 1, 2026

Ιρακινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγιναν κι άλλες διαδηλώσεις, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι είναι σιίτες.

Ένοπλα ιρακινά κινήματα υποστηριζόμενα από το Ιράν διεμήνυσαν χθες Σάββατο ότι δεν θα παραμείνουν «ουδέτερα», ότι θα δράσουν για να υπερασπιστούν την Ισλαμική Δημοκρατία. Η Κατάεμπ Χεζμπολά, από τις ισχυρότερες μεταξύ των παρατάξεων αυτών, διεμήνυσε ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις σε αντίποινα για τον θάνατο, χθες Σάββατο, δυο μαχητών της σε αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράκ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, όπου φιλοξενούνται δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, μετέδωσε ανταποκριτής του AFP. Πρόσθεσε πως είδε πυκνό καπνό να υψώνεται από την περιοχή του αεροδρομίου.

Λίγη ώρα αργότερα μικρή παράταξη προσκείμενη στο Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στην Αρμπίλ. Χθες δυνάμεις του συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν πυραύλους και drones εφόρμησης πάνω από την Αρμπίλ.

Πίσω στη Βαγδάτη, ο Μοκτάντα Σαντρ, σιίτης ηγέτης με μεγάλη επιρροή, κήρυξε τριήμερο πένθος στο Ιράκ για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. «Με βαθιά θλίψη και τεράστια οδύνη απευθύνουμε τα συλλυπητήριά μας στο σύνολο του ισλαμικού κόσμου για το μαρτύριο του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης», ανέφερε ο σιίτης ηγέτης μέσω X.