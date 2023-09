Σοκαρισμένοι παραμένουν η νύφη και ο γαμπρός στο Ιράκ των οποίων ο γάμος κατέληξε σε τραγωδία μετά την εκδήλωση φωτιά από την οποία πάνω από 100 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Το ζευγάρι από το Ιράκ είναι συντετριμμένο, καθώς δεν περίμενε ποτέ ότι στον γάμο τους, στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του θα ζούσε αυτό τον εφιάλτη.

Ο 27χρονος Ρεβάν και η Χανεέν, 18 ετών, δηλώνουν «νεκροί μέσα τους». Μπορεί να επέζησαν από την τραγωδία, αλλά έζησαν την απόλυτη φρίκη.

Τουλάχιστον 15 μέλη της οικογένειάς του έχασε ο Ρεβάν σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος στο Sky News. Η 18χρονη Χανεέν θρηνεί τον χαμό 10 συγγενών της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας και του αδελφού της. Ο πατέρας της βρίσκεται νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι νεκροί ήταν 113, ενώ τουλάχιστον 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Αυτό ήταν, δεν μπορούμε να ζήσουμε πια εδώ. Θέλω να πω, κάθε φορά που προσπαθούμε να έχουμε λίγη ευτυχία, κάτι τραγικό μας συμβαίνει και καταστρέφει την ευτυχία. Έτσι, είναι καλύτερο για εμάς να φύγουμε. Είναι αλήθεια ότι καθόμαστε εδώ μπροστά σας ζωντανοί. Αλλά μέσα μας είμαστε νεκροί. Είμαστε μουδιασμένοι. Είμαστε νεκροί μέσα μας».

Ο Ρεβάν θεωρεί ότι η φωτιά ξεκίνησε με κάποιο τρόπο από το ταβάνι: «Θα μπορούσε να είναι βραχυκύκλωμα, δεν ξέρω. Αλλά η φωτιά ξεκίνησε από το ταβάνι. Νιώσαμε τη ζέστη… Όταν άκουσα το τρίξιμο κοίταξα το ταβάνι» είπε. «Τότε το ταβάνι, άρχισε να λιώνει. Χρειάστηκαν μόνο δευτερόλεπτα».

Σύμφωνα με όσα είπε ο Ρεβάν έγινε διακοπή ρεύματος και όταν επανήλθε «είδε φωτιά» στο ταβάνι. Τότε ήταν που ο κόσμος άρχισε να «ουρλιάζει και να τρέχει μακριά».

