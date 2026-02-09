Κόσμος

Ιράκ: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες μετά από φωτιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου ανέφερε πως η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης
Ιράκ
REUTERS / Mohammed Aty

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα (09/02/2026) στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί στο Ιράν.

Από τη φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου στο Ιράν βρήκε τον θάνατο ένας εργαζόμενος και άλλοι 13 τραυματίστηκαν , σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία και το υπουργείο Πετρελαίου της χώρας.

Εργαζόμενοι στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, δήλωσαν πως είδαν ένα πτώμα.

Ενημέρωσαν πως οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία δεν φέρεται να είχε σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του διυλιστηρίου.

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου ανέφερε πως η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Κόσμος
