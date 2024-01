Συναγερμός στο Ιράκ! Νεκρός έπεσε ο διοικητής της σιιτικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Al-Nujaba από πλήγμα drone. Τουλάχιστον, 4 παραστρατιωτικοί μαχητές σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

Όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και AP, σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εναντίον του αρχηγείου παραστρατιωτικής οργάνωσης υποστηριζόμενης από το Ιράν στην ανατολική Βαγδάτη, τουλάχιστον τέσσερα μαχητές – μαζί και ο διοικητής – έχασαν τη ζωή τους.

Αστυνομικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως τουλάχιστον δύο ρουκέτες έπληξαν ένα κτήριο που χρησιμοποιείται από την ιρακινή παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία υπάγεται στον συνασπισμό παραστρατιωτικών οργανώσεων Χασντ αλ-Σάαμπι.

Εκπρόσωπος της αλ-Νουτζάμπα’α δήλωσε πως τέσσερις μαχητές της σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή επιχειρήσεων της οργάνωσης, με την ονομασία «Abu Taqwa Abu Taqwa Al-Saaedi», ενώ ακόμα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διενήργησαν την επίθεση.

Η ιρακινή αστυνομία και πηγές ασφαλείας δήλωσαν πως δεν έχουν άλλες πληροφορίες για το ποιος μπορεί να διενήργησε το πλήγμα εν αναμονή κυβερνητικής έρευνας.

Video shows the vehicle that the PMF commanders were using inside the HQ.



Damn.. pic.twitter.com/7ID52phKhO