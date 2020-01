Ιράκ: Βομβαρδισμός βάσης των ΗΠΑ

Οι στρατιωτικές πηγές είπαν πως οι όλμοι έπεσαν στον διάδρομο της βάσης μέσα στη βάση, η οποία βρίσκεται 80 χλμ. βόρεια της Βαγδάτης.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που έκανε λόγο, επικαλούμενο επίσης ιρακινές στρατιωτικές πηγές, για εκτόξευση τεσσάρων ρουκετών εναντίον της βάσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις Ιρακινοί στρατιώτες, σχεδόν το σύνολο των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονταν στη βάση έχουν αποχωρήσει από αυτήν έπειτα από την κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

