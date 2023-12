Μια οργάνωση από το Ιράκ, που υποστηρίζει τη Χαμάς, ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του drone που έπεσε στα – προσαρτημένα από το Ισραήλ – Υψίπεδα του Γκολάν. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, το τηλεκατευθυνόμενο drone, στο οποίο πιθανόν ήταν προσαρμοσμένα εκρηκτικά, ερχόταν από τη Συρία κι έπεσε αργά το βράδυ χθες Τετάρτη νότια της Ελιάντ, στο τμήμα του Γκολάν που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, με την οργάνωση «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» να αναλαμβάνει ευθύνη.

Πιο αναλυτικά, η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», νεφέλωμα που πιστεύεται πως αποτελεί δημιούργημα μελών ιρακινών φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, ανέλαβε την ευθύνη για το πλήγμα εναντίον «στόχου ζωτικής σημασίας» νότια της Ελιάντ με «τα κατάλληλα όπλα».

Ερωτηθείς τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την συντριβή του UAV κοντά στην κοινότητα Ελιάντ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

