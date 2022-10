Θετική έκβαση είχε τελικά το ταξίδι στο που έκαναν στο Ιράν δύο μπλόγκερ από τη Νέα Ζηλανδία που καταγράφουν τα ταξίδια τους. Τα ίχνη του ζευγαριού χάθηκαν επί τέσσερις μήνες αφού έφτασαν στο Ιράν αλλά, σύμφωνα με Νεοζηλανδούς αξιωματούχους σήμερα (26.10.2022) κατάφεραν να φύγουν από την χώρα.

Η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν αποκάλυψε ότι η κυβέρνησή της «εργάστηκε σκληρά» επί πολλούς μήνες για να «εγγυηθεί την ασφαλή αποχώρηση» του ζευγαριού που πέρασε «μια δύσκολη κατάσταση» στο Ιράν.

«Είναι δίκαιο να πούμε ότι έζησαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες. Είμαι ενθουσιασμένη που είναι ασφαλείς», τόνισε η Άρντερν.

Νεοζηλανδός αξιωματούχος δήλωσε ότι το ζευγάρι κατάφερε να φύγει από το Ιράν «σώο και ασφαλές», αν και οι αρχές της χώρας δεν αποκάλυψαν άλλες λεπτομέρειες για το ζευγάρι ή για το πού αυτό κρατούνταν.

2. #TopherRichwhite (34) and #BridgetThackwray (27) are an influencer couple who’ve been travelling the world in their Gunther for years. They entered #Iran via Turkey more than 2 months ago. This is the video they shared on their Instagram page before travelling to #Iran. pic.twitter.com/lnFKO3gIMz